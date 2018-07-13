Лондон приветствует президента США лозунгом "Б*(ОЙ)Ь TRUMP"

Опубликована: Сегодня 15:48

Британские фермеры нарисовали огромный геоглиф с надписью «Бл*дь Trump», чтобы президент США увидел его, пролетая на вертолёте.

Круг диаметром 200 метров появился в поле в ночь на 8 июля. На изготовление надписи ушло больше 14 часов. Фермер, которому принадлежит поле, рассказал, что разрешил сделать надпись за оплату утраченного урожая: «Они искали поле именно по пути перелета, который Трамп совершит, когда приедет в Великобританию на этой неделе».

Авторами этого лозунга стало маркетинговое агентство "The Tenth Man", которое решило "устроить PR шторм" к визиту Дональда Трампа. Для большего фурора "криэйтеры" решили использовать русское выражение, которое сами перевели как "Fuck Trump". Теперь агентство наслаждается реакцией многочисленных СМИ, которые с удовольствием подхватили эпатажную выходку британских рекламщиков и постят ее на всех доступных им ресурсах. 

Напомним, что президент США прилетел на переговоры с Терезой Мэй в Великобританию 12 июля из Брюсселя с саммита НАТО.
     
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