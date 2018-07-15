Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал повышение пенсионного возраста

Опубликована: 13 Июля 2018 г. 17:42

Фото: www.facebook.com/bakterika

В интервью информагентству ТАСС Александр Бречалов сказал: «Повышение пенсионного возраста, которое годами обсуждалось, уже назрело, сомнений в этом абсолютно никаких нет, и я не вижу в этом проблем. Я уверен, что информационное поле, которое сейчас возникло вокруг этой темы, большей частью спекулятивное. Его поднимает несистемная оппозиция, для которой критика — это хлеб. Наконец-то у них появилась какая-то новая повестка, и они ее «качают» из стороны в сторону».

По мнению Бречалова те, кто подвергает законопроект критике, не ознакомился детально с предлагаемыми изменениями. 

Напомним, что вчера, 13 июля, на центральной площади Ижевска прошло очередное протестное мероприятие, направленное против повышения пенсионного возраста. 16 июня российское Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Возраст выхода на пенсию будет повышаться с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышать пенсионный возраст предлагается поэтапно с 2019 года. 


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