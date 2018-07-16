Александр Бречалов рухнул по упоминаниям в СМИ сразу на 32 места

Опубликована: Сегодня 11:37

По сравнению с прошлыми показателями он потерял 32 позиции, что стало сильнейшим падением среди губернаторов.Как сообщает «Медиалогия», среди 14 руководителей регионов ПФО Бречалов стал 11-м. Руководителя региона упоминали 1365 раз, его индекс составил 9357 очков.Лидерами в этом рейтинге стали: мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Чечни Рамзан Кадыров.