В Удмуртии утонул 33-летний рыбак

Опубликована: 16 Июля 2018 г. 14:42

Рыбак утонул в Ярском районе Удмуртии недалеко от села Дизьмино. Сообщает в пресс-службе Поисково-спасательной службы республики.

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Напомним, с начала лета в реках и прудах Удмуртии утонули 9 человек, из них семеро детей. Специалисты следственного управления СК России по республике связывают эту пугающую цифру с отсутствием организованных мест для купания – в республике всего 9 оборудованных пляжей, сообщает Иа "Удмуртия".


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