В Удмуртии утонул 33-летний рыбак

Опубликована: 16 Июля 2018 г. 14:42





Рыбак утонул в Ярском районе Удмуртии недалеко от села Дизьмино. Сообщает в пресс-службе Поисково-спасательной службы республики.

Труп 33-летнего мужчины водолазы нашли в реке Чепце 14 июля

Напомним, с начала лета в реках и прудах Удмуртии утонули 9 человек, из них семеро детей. Специалисты следственного управления СК России по республике связывают эту пугающую цифру с отсутствием организованных мест для купания – в республике всего 9 оборудованных пляжей, сообщает Иа "Удмуртия".