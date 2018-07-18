Только тазики и кастрюли теперь помогут жителям 28 домов в Ижевске

Опубликована: 17 Июля 2018 г. 10:31

В Ижевске во вторник, 17 июля отключили холодную воду в 28 домах.

Пресс-служба «Ижводоканала» сообщила, что водоснабжение прекратилось в 9:00 и начнется сразу после окончания работ.

Мыться с тазиками и кастрюлями предстоит  жителям домов по следующим адресам:
- улица Красная, 44, 42, 35, 25, 18, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 21-б;
- переулок Ястребовский, 8, 9-а;
- улица Речная, 26;
- улица Бригадная, 17, 15-а, 13, 6-а;
- улица Карла Маркса, 55-а, 57;
- улица Сабурова, 53;
- улица Ворошилова, 79, 51


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