Только тазики и кастрюли теперь помогут жителям 28 домов в Ижевске

Опубликована: 17 Июля 2018 г. 10:31





Пресс-служба «Ижводоканала» сообщила, что водоснабжение прекратилось в 9:00 и начнется сразу после окончания работ.Мыться с тазиками и кастрюлями предстоит жителям домов по следующим адресам:- улица Красная, 44, 42, 35, 25, 18, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 21-б;- переулок Ястребовский, 8, 9-а;- улица Речная, 26;- улица Бригадная, 17, 15-а, 13, 6-а;- улица Карла Маркса, 55-а, 57;- улица Сабурова, 53;- улица Ворошилова, 79, 51