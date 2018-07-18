«Идеи Чучхе» внедряют в футбольном клубе «Зенит-Ижевск» из-за нехватки денег

Опубликована: 17 Июля 2018 г. 12:08



Фото: Udm-Info Фото: Udm-Info

По бедности футбольный клуб «Зенит-Ижевск» сделает упор на своих воспитанников, частью - из дубля.На официальном сайте команды новый тренер команды из столицы Удмуртии Сергей Емельянов рассказал: «Финансовые условия сокращены, из-за чего мы не можем оставить футболистов, которые в прошлом году были, и это в первую очередь шанс для местных молодых футболистов проявить себя, показать, что они могут играть. Болельщикам стоит набраться терпения - команда молодая, однако амбициозная».Кроме того, в Ижевск вернулись Евгений Мухаметзянов (из «КАМАЗа»), Денис Кибардин (из «Нефтехимика»), Кирилл Басов (из Акадимии имени Понедельника), Илья Михайлов — возобновил профессиональную карьеру после трёхлетнего перерыва.Воспитанник челнинского футбола Шайдулина Артура (1997 г. р.) станет центральным защитником. Из Кирова приедет Сергей Венских, выступавший за ульяновскую «Волгу». Вратарь Роман Колюжный в прошлом выступал за «Мордовию».Первый матч «Зенит-Ижевск» проведет 20 июля против «Нефтехимика» на выезде.Наша справка: «Идеи Чучхе» - северокорейская идеология, главной составляющей которой является развитие государства с опорой на собственные силы и ресурсы.