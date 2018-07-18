|
За время Чемпионата мира 2018 Фан-зону Ижевска посетили 200 тыс человек
Опубликована: 17 Июля 2018 г. 13:45 Более 200 тыс. человек посетили фан-зону Ижевска за время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. За месяц на большом экране в парке Кирова показали более 130 часов футбольных трансляций.
Сейчас в фан-зоне готовится старт порядка 10 уникальных и интересных проектов. Это кинофестиваль уличного кино, кинотеатр под открытым небом, фестиваль Кубыз и социальный проект #НаРавных для людей с ограниченными возможностями. Также в фан-зоне пройдет несколько концертов и дискотек, открытые тренировки от фитнесс-центров города и спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. А также традиционные городские праздники «Читай, Ижевск!» и «Рыжий фестиваль».
Точные даты и информацию о мероприятиях вы можете узнать на сайте ижпарк.рф и в группе Парки Ижевска Вконтакте.
Напомним, что ранее Федеральная антимонопольная служба начала проверку законности возведения фан-зоны в парке Кирова Ижевска.