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В Казани украли бриллиантов на 133 млн рублей
Опубликована: 17 Июля 2018 г. 16:26 Драгоценные камни компании «Seven Diamonds. Якутские бриллианты» на общую сумму 133 млн рублей украли в Казани, сообщает СУСАНИН со ссылкой на «Известия».
После выставки представитель компании поручил охранникам упаковать бриллианты в мешки. Им стали помогать неизвестные мужчины, которые и украли драгоценности.
К преступлению могут быть причастны граждане Колумбии и Гватемалы. Известно, что двое из них отправились в Москву, а один - в Сеул