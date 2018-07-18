В Казани украли бриллиантов на 133 млн рублей

Опубликована: 17 Июля 2018 г. 16:26

Драгоценные камни компании «Seven Diamonds. Якутские бриллианты» на общую сумму 133 млн рублей украли в Казани, сообщает СУСАНИН со ссылкой на «Известия».

После выставки представитель компании поручил охранникам упаковать бриллианты в мешки. Им стали помогать неизвестные мужчины, которые и украли драгоценности.

К преступлению могут быть причастны граждане Колумбии и Гватемалы. Известно, что двое из них отправились в Москву, а один - в Сеул



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