В Казани украли бриллиантов на 133 млн рублей

Опубликована: 17 Июля 2018 г. 16:26





После выставки представитель компании поручил охранникам упаковать бриллианты в мешки. Им стали помогать неизвестные мужчины, которые и украли драгоценности.К преступлению могут быть причастны граждане Колумбии и Гватемалы. Известно, что двое из них отправились в Москву, а один - в Сеул