Будущие католические монахини могут заниматься сексом, считают в Ватикане

Опубликована: 18 Июля 2018 г. 10:51

Фото сайта безформата.ru
Согласно документу, опубликованному на сайте Ватикана, девственность теперь не является необходимым условием для посвящения, сообщает lenta.ru.

Обоснованием послужил постулат о том, что любовь к богу не сводится к одной лишь невинности и целомудрию.

Нововведение не отменяет запретов на брак и публичность. «Невесты Христовы» - женщины, которые дали обет пожизненной девственности. При этом они ведут обычный образ жизни и не являются монахинями, но, как правило, готовятся к постригу.



Теги
вода молодежь школа ЖКХ выборы мода хоккей Новый год/Рождество ИжГТУ Ува физкультура Голливуд алкоголь ГЖД футбол суд образование Удмуртия дети США дороги правительство праздник звезда животные видео финансы прокуратура Глазов Сарапул здоровье Госсовет УР зоопарк фестиваль Малая Пурга армия природа ветеран полиция терроризм банк наркотики убийство Балезино ГИБДД Александр Волков телевидение Ижевск розыск Завьялово инвалид ДТП музыка кино Россия рейтинг лес пенсия Ижавто выставка МВД транспорт конкурс Интернет траур преступление бизнес промышленность пристав СКП Воткинск свадьба штраф Москва долг бюджет Можга семья занятость туризм оружие творчество Дмитрий Медведев религия СМИ самолет спортсмен торговля пожар строительство погода Украина ремонт медицина Игра МЧС депутат технологии безопасность Владимир Путин
Все теги
Яндекс.Погода