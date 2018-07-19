|
Будущие католические монахини могут заниматься сексом, считают в Ватикане
Опубликована: 18 Июля 2018 г. 10:51 Согласно документу, опубликованному на сайте Ватикана, девственность теперь не является необходимым условием для посвящения, сообщает lenta.ru.
Обоснованием послужил постулат о том, что любовь к богу не сводится к одной лишь невинности и целомудрию.
Нововведение не отменяет запретов на брак и публичность. «Невесты Христовы» - женщины, которые дали обет пожизненной девственности. При этом они ведут обычный образ жизни и не являются монахинями, но, как правило, готовятся к постригу.