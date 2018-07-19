Будущие католические монахини могут заниматься сексом, считают в Ватикане

Опубликована: 18 Июля 2018 г. 10:51



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Обоснованием послужил постулат о том, что любовь к богу не сводится к одной лишь невинности и целомудрию.Нововведение не отменяет запретов на брак и публичность. «Невесты Христовы» - женщины, которые дали обет пожизненной девственности. При этом они ведут обычный образ жизни и не являются монахинями, но, как правило, готовятся к постригу.