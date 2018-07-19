Темпы ввода жилья в Удмуртии рухнули в сравнении с прошлым годом

Опубликована: 18 Июля 2018 г. 12:15

За первые 6 месяцев 2018 года в Удмуртии введено 310,8 тыс. кв.м. жилья, что на 55,5 тыс. меньше в сравнении с 2017 годом. 

Удмуртстат отмечает, что в рейтинге регионов ПФО Удмуртия в январе-июне 2018 года заняла 5 место по вводу жилья. Лидером оказался Татарстан, где на тысячу жителей введено 314,4 кв. м. жилья. Наименьший показатель в Пермском крае – 147,2 кв. м. жилья.

По данным Единого реестра застройщиков, на 1 июля лидерами по вводу жилья в Удмуртии являются Комос-Строй, Талан и ГК Мост. Иная картина складывается по объему текущего строительства. Топ-3 выглядит так: Комос-Строй, АСПЭК-Домстрой и УралДомСтрой, пишет СУСАНИН.


Теги
ИжГТУ Украина Голливуд торговля Александр Волков Москва Завьялово свадьба здоровье выборы Можга бизнес преступление рейтинг ГИБДД полиция строительство Удмуртия Госсовет УР пожар ремонт дороги школа США наркотики инвалид погода СКП транспорт Ува Ижевск медицина штраф творчество Новый год/Рождество терроризм ветеран мода ЖКХ пристав долг Сарапул банк зоопарк безопасность Дмитрий Медведев прокуратура Интернет МВД ГЖД розыск фестиваль траур дети МЧС финансы ДТП депутат лес занятость Глазов армия футбол пенсия Малая Пурга самолет алкоголь выставка кино животные телевидение Балезино вода образование музыка бюджет промышленность оружие конкурс СМИ природа семья убийство туризм технологии спортсмен Воткинск Россия религия физкультура звезда Игра молодежь Владимир Путин праздник суд видео правительство Ижавто хоккей
Все теги
Яндекс.Погода