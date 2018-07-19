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Темпы ввода жилья в Удмуртии рухнули в сравнении с прошлым годом
Опубликована: 18 Июля 2018 г. 12:15 За первые 6 месяцев 2018 года в Удмуртии введено 310,8 тыс. кв.м. жилья, что на 55,5 тыс. меньше в сравнении с 2017 годом.
Удмуртстат отмечает, что в рейтинге регионов ПФО Удмуртия в январе-июне 2018 года заняла 5 место по вводу жилья. Лидером оказался Татарстан, где на тысячу жителей введено 314,4 кв. м. жилья. Наименьший показатель в Пермском крае – 147,2 кв. м. жилья.
По данным Единого реестра застройщиков, на 1 июля лидерами по вводу жилья в Удмуртии являются Комос-Строй, Талан и ГК Мост. Иная картина складывается по объему текущего строительства. Топ-3 выглядит так: Комос-Строй, АСПЭК-Домстрой и УралДомСтрой, пишет СУСАНИН.