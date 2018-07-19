Победа решила добить Ижавиа билетами в Удмуртию на 50% дешевле

Опубликована: 18 Июля 2018 г. 13:43

Фото: ИА "Росбалт"
Авиакомпания «Победа» начала продажу единых билетов из Москвы в Ижевск, сообщается в официальной группе лоукостера Вконтакте.

Из Москвы в Бегишево клиенты будут отправляться на самолете, а затем из аэропорта до центральной площади столицы Удмуртии их будет доставлять комфортабельный автобус.

«Победа» утверждает, что такой билет обойдется клиентам «Победы» минимум на 50% дешевле прямого перелета из Москвы в Ижевск. Уже имеются предложения на конец июля. Билет по стандартному тарифу можно приобрести, начиная от 3,2 тыс. рублей. Сейчас в августе билет можно купить, отдав за него от 2,2 тыс. рублей. В парке лоукостера 20 суперсовременных самолётов Boeing 737-800. Также в скором времени аэропорт столицы Удмуртии начнет принимать самолеты «Сухой Суперджет» «Аэрофлота», сотрудники которого уже провели обучение для местных специалистов. Росавиация уже издала приказ о приеме судов в аэропорту Удмуртии, пишет СУСАНИН.


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