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Победа решила добить Ижавиа билетами в Удмуртию на 50% дешевле
Опубликована: 18 Июля 2018 г. 13:43 Авиакомпания «Победа» начала продажу единых билетов из Москвы в Ижевск, сообщается в официальной группе лоукостера Вконтакте.
Из Москвы в Бегишево клиенты будут отправляться на самолете, а затем из аэропорта до центральной площади столицы Удмуртии их будет доставлять комфортабельный автобус.
«Победа» утверждает, что такой билет обойдется клиентам «Победы» минимум на 50% дешевле прямого перелета из Москвы в Ижевск. Уже имеются предложения на конец июля. Билет по стандартному тарифу можно приобрести, начиная от 3,2 тыс. рублей. Сейчас в августе билет можно купить, отдав за него от 2,2 тыс. рублей. В парке лоукостера 20 суперсовременных самолётов Boeing 737-800. Также в скором времени аэропорт столицы Удмуртии начнет принимать самолеты «Сухой Суперджет» «Аэрофлота», сотрудники которого уже провели обучение для местных специалистов. Росавиация уже издала приказ о приеме судов в аэропорту Удмуртии, пишет СУСАНИН.