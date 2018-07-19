В Удмуртии пройдут проливные дожди и будет дуть сильный ветер

Опубликована: 18 Июля 2018 г. 14:55

Середина этой недели в республике будет дождливой, пишет на своей странице в социальных сетях пресс-секретарь Удмуртгидрометцентра Алла Шумихина. Из-за южного циклона велика вероятность гроз, кратковременных, но обильных дождей.

19 июля в регионе пройдут проливные дожди, будет дуть сильный ветер.

В ближайшие ночи ожидается температура воздуха +14…19 °С, днем будет не так жарко, до +22…27 °С, 19 июля столбики термометров поднимутся до +19…24 °С.

К выходным в Удмуртии вновь установится сухая и теплая, однако ветреная погода.


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