В Удмуртии пройдут проливные дожди и будет дуть сильный ветер

Опубликована: 18 Июля 2018 г. 14:55





Середина этой недели в республике будет дождливой, пишет на своей странице в социальных сетях пресс-секретарь Удмуртгидрометцентра Алла Шумихина. Из-за южного циклона велика вероятность гроз, кратковременных, но обильных дождей.

19 июля в регионе пройдут проливные дожди, будет дуть сильный ветер.

В ближайшие ночи ожидается температура воздуха +14…19 °С, днем будет не так жарко, до +22…27 °С, 19 июля столбики термометров поднимутся до +19…24 °С.К выходным в Удмуртии вновь установится сухая и теплая, однако ветреная погода.