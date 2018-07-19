Когда лыжи не катят: продолжаются летние тренировки лыжников в Удмуртии

Опубликована: 18 Июля 2018 г. 17:38

Фурор в "этих ваших интернетах" вызвали фотографии тренировки юных лыжников спортивного клуба "Орлой", проходившие рядом с деревней Орлово Малопургинского района Удмуртии.

Пользуясь прекрасной всхожестью сорняков на склонах окрестных сопок, дети отрабатывали классический ход и спуск вниз с горы на лыжах по сочной свежей траве.

Восторг по этому поводу выразил местный депутат, чье сознание перевернул сам факт возможности покататься летом на лыжах не где-то в заснеженном высокогорье Кавказа, а по траве на невысоких холмах в округе Баграш-Бигринского муниципального образования. Организовав фотосессию ни в чем не повинных школьников на лыжах среди одуванчиков и спелой земляники, депутат написал в социальных сетях эти теплые строки: "...Сегодня была тренировка на лыжах около деревни Орлово, где находится уютная тренировочная база Спортивного клуба "Орлой" (руководитель, тренер - Трошкин Василий Егорович). У ребят хорошее настроение. Порадуемся за ребят, которые заняты серьёзным делом и целенаправленно готовятся к будущим победам. Хотелось бы выразить признательность родителям, которые верят в своих детей и создают им возможность для участия на сборах."


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ДЕПУТАТ Юрий Никитин. Малопургинцы трудятся - готовятся к лыжному сезону. Пожелаем терпенья и здоровья! Удалось найти время и посетить тренировку лыжников, которые коллективно тренируются на сборах. Сегодня была тренировка на лыжах около деревни Орлово, где находится уютная тренировочная база Спортивного клуба "Орлой" (руководитель, тренер - Трошкин Василий Егорович). У ребят хорошее настроение.





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