Любовь женщин к гей-порно получила научное обоснование

Опубликована: Сегодня 09:17

Категория "мужчина с мужчиной" является второй по популярности у зрительниц крупнейшего в мире сайта с порнографией PornHub.

Исследователь из университета Лестера Люси Невилл нашла два объяснения, почему мужское гей‐порно так популярно среди женщин. Оба причины связаны с работой женского мозга, который не отключается даже при возбуждённом состоянии своей хозяйки, сообщает портал "Дни.ру".

Первая причина заключается в том, что большинство женщин отождествляют себя с мужчинами так как всё, в том числе женская сексуальность, создано для удовлетворения мужских потребностей. В качестве доказательства приводятся результаты опроса, согласно которым 55% женщин признались, что постоянно представляют себя мужчиной во время мастурбации. Женщина хочет почувствовать себя сильнее, влиятельнее, круче, и ощутить это в полной мере ей позволяет наблюдение за исключительно мужским сексуальным контактом.

Второй причиной стало желание женщины поэкспериментировать, а гей-порно — это запретная зона, где женщинам нет место. В итоге они выходят из зоны комфорта, расширяя границы дозволенного, и становятся более раскованными в своих фантазиях.



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