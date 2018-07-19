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Сделано в Удмуртии: гиперзвуковая ракета "Авангард" грозит ядерным армагеддоном
Опубликована: Сегодня 11:01 Для новой ракеты производства Воткинского завода, известной как "Авангард"создали уникальную планирующую на гиперзвуковой скорости боеголовку, сообщает RT.
Про новый ракетный комплекс известно, что это глубокая модернизация стратегического твердотопливного ракетного комплекса "Ярс", направленная на улучшение характеристик мобильности путем уменьшения массы ракеты и забрасываемого веса, т.е. ядерного заряда со средствами наведения на финальном участке полета.
«Авангард» оснащён современным комплексом средств противодействия ПРО. Боевой блок может двигаться со скоростью до 20 Махов и маневрировать по горизонтали и вертикали по непредсказуемой траектории. противоракеты пока не способны ни двигаться, ни маневрировать на такой скорости. Боевой блок «Авангарда» будет обходить зоны действия их огневых и информационных средств систем ПРО. Кроме того, боевой блок летит ниже минимальной высоты перехвата заатмосферных средств противника.