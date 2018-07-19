Сделано в Удмуртии: гиперзвуковая ракета "Авангард" грозит ядерным армагеддоном

Опубликована: Сегодня 11:01





Про новый ракетный комплекс известно, что это глубокая модернизация стратегического твердотопливного ракетного комплекса "Ярс", направленная на улучшение характеристик мобильности путем уменьшения массы ракеты и забрасываемого веса, т.е. ядерного заряда со средствами наведения на финальном участке полета.«Авангард» оснащён современным комплексом средств противодействия ПРО. Боевой блок может двигаться со скоростью до 20 Махов и маневрировать по горизонтали и вертикали по непредсказуемой траектории. противоракеты пока не способны ни двигаться, ни маневрировать на такой скорости. Боевой блок «Авангарда» будет обходить зоны действия их огневых и информационных средств систем ПРО. Кроме того, боевой блок летит ниже минимальной высоты перехвата заатмосферных средств противника.