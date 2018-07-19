Завязал с наркотиками насовсем: водитель "Хюндая" разбился в аварии с "Газелью" в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:03

На дороге Ижевск – Воткинск в среду, 18 июля, водитель «Хендая» в неадекватном состоянии разбился в лобовом столкновении с «Газель».

СУСАНИН сообщает, что мужчина управлял автомобилем «Хендай», ему не принадлежавшим. Владельца «Хендая» удалось найти. Выяснилось, что он сдал автомобиль по договору аренды другому физическому лицу Выехал на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем «Газель». Водитель «Хендая» скончался на месте, пока его личность не установлена. В «Газели» травмы получили 6 человек, всех их доставили в больницу.

Очевидцы произошедшего в соцсети ВКонтакте отметили, что водитель иномарки был «под кайфом». Полицией проводится экспертиза для определения наличия наркотических веществ в организме погибшего водителя.


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