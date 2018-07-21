200 кг просроченного мяса изъяли в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:57

Почти 200 кг некачественного мяса изъяли из оборота в Удмуртии, сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Изъято из оборота 53 партии мяса и мясных продуктов по причине истечения срока годности, нарушения условий хранения, отсутствия документов, подтверждающих безопасность продукции.

Во 2 квартале 2018 года проверили 8 мясоперерабатывающих предприятий, 38 предприятий розничной продовольственной торговли, 33 точки общественного питания



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