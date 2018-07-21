5 первых классов откроется в новой школе №46 в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:29





Новая школа в переулке Прасовском построенна в рамках федеральной программы «Развитие образования».

Начальник Управления образования Администрации города Светлана Петрова, вновь построенная школа поможет разгрузить другие образовательные учреждения в микрорайоне улицы Орджоникидзе. Это, прежде всего, школы № 64 и 74. «В новую школу уже набраны 5 первых классов, запись в остальные параллели ведется в настоящее время. На сегодня в школе есть 40 свободных мест. И желающие родители могут записать туда своих детей».

Количество учащихся в образовательных учреждениях города Ижевска ежегодно увеличивается на 5%. В уже работающих школах появится 459 дополнительных мест. На эти цели из городского бюджета направлены 1,35 млн рублей.