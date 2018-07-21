До 27 рублей подорожал проезд автобусами монополиста Удмуртавтотранса в Можге

Опубликована: 20 Июля 2018 г. 15:14

В начале 2018 года Администрацией г. Можга был проведен конкурс на определение
перевозчика для городских автобусных маршрутов. По его итогам все десять маршрутов
переданы на обслуживание АО «Удмуртавтотранс».

По сообщению источника, знакомого с ситуацией, другие предприниматели, которые могли бы принять участие в конкурсе, просто не смогли принять в нем участие так как "их обманули". 

Новым условием конкурса стала работа маршрутов по нерегулируемому тарифу, то есть, переход городских автобусов в статус коммерческих. В итоге с 1 августа устанавливается стоимость проезда за
наличный расчет – 27 рублей, по электронной транспортной карте – 25 рублей. Стоимость
проездных билетов планируется увеличить с сентября 2018г.

Удмуртавтотранс сообщил, что его можгинский филиал стал убыточным подразделением.
А износ автобусов в Можге достиг 70%. При этом цена литра дизельного топлива
увеличилась более чем на 22%. Материалы и запчасти, необходимые для ремонта, выросли в
цене до 40%. 



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