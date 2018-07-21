До 27 рублей подорожал проезд автобусами монополиста Удмуртавтотранса в Можге

Опубликована: 20 Июля 2018 г. 15:14





По сообщению источника, знакомого с ситуацией, другие предприниматели, которые могли бы принять участие в конкурсе, просто не смогли принять в нем участие так как "их обманули".Новым условием конкурса стала работа маршрутов по нерегулируемому тарифу, то есть, переход городских автобусов в статус коммерческих. В итоге с 1 августа устанавливается стоимость проезда заналичный расчет – 27 рублей, по электронной транспортной карте – 25 рублей. Стоимостьпроездных билетов планируется увеличить с сентября 2018г.Удмуртавтотранс сообщил, что его можгинский филиал стал убыточным подразделением.А износ автобусов в Можге достиг 70%. При этом цена литра дизельного топливаувеличилась более чем на 22%. Материалы и запчасти, необходимые для ремонта, выросли вцене до 40%.