Ребенок пропал и был найден сотрудниками Росгвардии в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:23





Бабушка 8-летнего мальчика гуляла с внуком возле дома и потеряла его. Всем патрулям были сообщены приметы и имя ребенка.Старшие сержанты полиции Евгений Карпов и Антон Кадышев, получив информацию о несовершеннолетнем, незамедлительно отправились на его поиски. Росгвардейцы осмотрели территорию, прилегающую к дому, где он проживает и обнаружили мальчика, подходившего под описание. Росгвардейцы побеседовали с ребенком и, убедившись в том, что перед ними разыскиваемый, передали родителям.