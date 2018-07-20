Ребенок пропал и был найден сотрудниками Росгвардии в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:23

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о пропаже ребенка в Устиновском районе г. Ижевска.

Бабушка 8-летнего мальчика гуляла с внуком возле дома и потеряла его. Всем патрулям были сообщены приметы и имя ребенка.

 Старшие сержанты полиции Евгений Карпов и Антон Кадышев, получив информацию о несовершеннолетнем, незамедлительно отправились на его поиски. Росгвардейцы осмотрели территорию, прилегающую к дому, где он проживает и обнаружили мальчика, подходившего под описание. Росгвардейцы побеседовали с ребенком и, убедившись в том, что перед ними разыскиваемый, передали родителям.


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