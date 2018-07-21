Артем Богданов. УБИТ. Он ушел муниципальной службы.

Опубликована: Сегодня 18:13

Фото: КП.
Артем Богданов покинул пост исполняющего обязанности начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска.

Трудовой договор начальник УБИТ расторг по собственной инициативе, сообщает СУСАНИН.

Богданова назначили на должность главы УБиТа в октябре 2017 года. С 21 июля на должность начальника управления благоустройства и транспорта будет временно переведен Марат Мансуров, замначальника управления.

Напомним, что Артем Богданов был советником по транспорту и дорожному хозяйству сити-менеджера Дениса Агашинаи курировал создание в Ижевске сети велодорожек. В сентябре 2015 года он баллотировался на выборы в Гордуму, однако не прошел.


Теги
спортсмен розыск Владимир Путин творчество дети ДТП финансы лес Игра Балезино самолет технологии долг ИжГТУ звезда полиция МЧС дороги зоопарк пристав Новый год/Рождество здоровье правительство ЖКХ праздник Александр Волков футбол школа конкурс природа пожар Москва торговля свадьба животные занятость выставка СКП Голливуд США штраф армия молодежь преступление депутат Ува Воткинск ГИБДД Украина семья строительство погода пенсия туризм телевидение Сарапул Можга суд кино физкультура вода траур Ижевск хоккей инвалид прокуратура Удмуртия образование Глазов Интернет терроризм Госсовет УР алкоголь Завьялово Ижавто убийство Дмитрий Медведев Россия медицина видео музыка рейтинг мода бизнес ветеран СМИ выборы ГЖД ремонт МВД наркотики промышленность банк Малая Пурга бюджет безопасность транспорт религия фестиваль оружие
Все теги
Яндекс.Погода