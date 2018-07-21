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Артем Богданов. УБИТ. Он ушел муниципальной службы.
Опубликована: Сегодня 18:13 Артем Богданов покинул пост исполняющего обязанности начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска.
Трудовой договор начальник УБИТ расторг по собственной инициативе, сообщает СУСАНИН.
Богданова назначили на должность главы УБиТа в октябре 2017 года. С 21 июля на должность начальника управления благоустройства и транспорта будет временно переведен Марат Мансуров, замначальника управления.
Напомним, что Артем Богданов был советником по транспорту и дорожному хозяйству сити-менеджера Дениса Агашинаи курировал создание в Ижевске сети велодорожек. В сентябре 2015 года он баллотировался на выборы в Гордуму, однако не прошел.