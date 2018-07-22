Зарезавший мать на глазах сына будет осужден в Воткинске

Опубликована: Сегодня 11:20

Фото: Астромедиан.
2,5 года назад мужчина зарезал жену после ссоры в присутствии находящегося в автомобиле ребенка.

Пресс-служба прокуратуры Удмуртии, сообщает, что тогда в Воткинске случайные прохожие обнаружили застрявший в сугробе автомобиль, а в нем запертого ребенка и тело его матери с множественными ножевыми ранениями.

Злоумышленник не скрываться. Оказалось, что в семье длительное время происходили конфликты. 27 февраля 2016 года в машине между супругами вновь произошла перепалка. Тогда мужчина схватился за нож и несколько раз ударил им супругу. Женщина скончалась на месте.

Психическое здоровье убийцы и его психологическое состояние оценили по результатам пяти экспертиз, которые показали, что мужчина совершил преступление, находясь в состоянии аффекта, вызванного тяжким оскорблением со стороны жены.


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