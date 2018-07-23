Житель Ижевска погиб при пожаре в квартире

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: 76.mchs.gov.ru
Тело мужчины было обнаружено после пожара в одной из ижевских квартир. По данному факту следователи начали доследственную проверку.

Накануне, 22 июля, около 13:30 произошло возгорание в одной из квартир дома № 81а пос. Машиностроитель. После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело проживавшего там 38-летнего хозяина. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются соседи и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.


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