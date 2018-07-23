Спасатели Воткинска нашли тело женщины в камышах

Опубликована: Сегодня 12:06

фото: rus.postimees.ee
В Воткинске утонула 40-летняя женщина. Как сообщается на официальном сайте города, произошло это вечером в субботу, 21 июля, когда она вместе со своими родственниками и детьми пошла отдыхать на берег Воткинского пруда в район кирпичного завода.

Отмечается, что место не было оборудовано для купания. Когда женщина не вышла на берег, родственники позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Прибывшие на место спасатели нашли тело в камышах.

В администрации Воткинска напомнили, что купаться можно только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах. Нельзя резко входить в воду и нырять после длительного пребывания на солнце, а также опасно для жизни купаться в состоянии алкогольного опьянения.


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