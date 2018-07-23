Спасатели Воткинска нашли тело женщины в камышах

Опубликована: Сегодня 12:06



фото: rus.postimees.ee фото: rus.postimees.ee

Отмечается, что место не было оборудовано для купания. Когда женщина не вышла на берег, родственники позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Прибывшие на место спасатели нашли тело в камышах.В администрации Воткинска напомнили, что купаться можно только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах. Нельзя резко входить в воду и нырять после длительного пребывания на солнце, а также опасно для жизни купаться в состоянии алкогольного опьянения.