Квартиру глазовчанки вскрыли за долг более 5,8 млн рублей

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: spbka.r
Приставы принудительно вскрыли дверь квартиры жительницы Глазова. Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении женщины было возбуждено 31 исполнительное производство о взыскании с неё задолженности в размере 5 млн 846 тыс рублей.

Глазовчанка своевременно не оплатила налоговые платежи, должна кредитным учреждениям и физическим лицам. В рамках возбуждённых исполнительных производств судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с имуществом, наложил арест на счета, вынес ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Находящийся под залогом автомобиль «Хендай» был передан банку, выдавшему кредит на его приобретение. По адресу проживания гражданки наложен арест на бытовую технику, мебель.

Для изъятия арестованного в квартире должницы имущества судебные приставы выходили несколько раз, но женщина дверь не открывала и всячески препятствовала исполнению решения суда. В результате чего была привлечена к административной ответственности.

С целью исполнения решения суда приставы решили вскрыть квартиру должницы, для чего привлекли работников управляющей компании. Как только заработала «болгарка», дверь сразу же открылась. Проверка наличия арестованного имущества показала, что значительная часть предметов отсутствует. Теперь женщине грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации».


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