Антитеррористическое учение прошло в аэропорту Ижевска

Опубликована: Сегодня 16:36

фото: пресс-служба УФСБ России по УР
Антитеррористическое учение прошло в аэропорту Ижевска 20 июля. Основной его целью являлось совершенствование взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта и отработка действий функциональных групп при организации и проведении контртеррористической операции.

В ходе тренировки были отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников на воздушном судне, и локализации его последствий. В мероприятии принимали участие сотрудники УФСБ, МВД, следственных органов, МЧС, Росгвардии, транспортной прокуратуры, администрации Завьяловского района, руководства АО «ИжАвиа» и «Ижевского центра организации воздушного движения».

Проведенное учение позволило выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики.


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