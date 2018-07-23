Антитеррористическое учение прошло в аэропорту Ижевска

Опубликована: Сегодня 16:36



фото: пресс-служба УФСБ России по УР фото: пресс-служба УФСБ России по УР

В ходе тренировки были отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников на воздушном судне, и локализации его последствий. В мероприятии принимали участие сотрудники УФСБ, МВД, следственных органов, МЧС, Росгвардии, транспортной прокуратуры, администрации Завьяловского района, руководства АО «ИжАвиа» и «Ижевского центра организации воздушного движения».Проведенное учение позволило выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики.