Житель Удмуртии совершил "ритуальное" убийство как в сериале

Опубликована: 25 Июля 2018 г. 11:42

Житель Удмуртии совершил «ритуальное» убийство соседа по даче в ночь с 20 на 21 августа прошлого года в одной из деревень Можгинского района.

Обвиняемый пил и смотрел телевизор.  Пьяное животное углядело такое же убийство одном из телесериалов и решило повторить. Взял кухонный нож, веревку и надел на голову черную маску с прорезями для глаз и рта. После чего он выманил на улицу соседа по даче, где ударил молодого парня несколько раз ножом.

Потерпевший попытался спрятаться в своем доме с девушкой и удержать входную дверь, но от полученных ран скончался. Алко-сатанист ворвался в дом, связав девушку, насильно усадил ее в автомобиль погибшего, а труп бросил в багажник. После этого пьяница попытался увести девушку и свою жертву в лес, но застрял на проселочной дороге. Пострадавшая смогла освободиться от веревки и убежать. О произошедшем девушка сообщила в полицию

Эксперты признали обвиняемого вменяемым. Верховный суд Удмуртии может посадить ритуального убийцу пожизненно. 


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