Юрий Тюрин решил вернуться во власть на выборах в гордуму Ижевска

Опубликована: 25 Июля 2018 г. 13:35

Фото: Известия Удмуртской республики

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин 24 июля подал заявку на участие в осенних довыборах в городскую Думу. 

Юрий Тюрин выдвигается по Колтоминскому одномандатному избирательному округу № 10, о чем и сообщил в социальной сети: "Я чувствую большую ответственность перед жителями округа, которые в 2015 году уже поддержали мою кандидатуру. Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания"

По словам Тюрина, его опыт и знания помогли бы решить проблемы ижевчан, а сбор подписей является «возможностью услышать пожелания и наказы» граждан.

3 мая глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку по собственному желанию. 


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