Разлив нефти ликвидирован в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:48

Внутрипромысловый нефтепровод порвался на Чутырском месторождении в Игринском районе Удмуртии.

МЧС получило сообщение о происшествии в 11:55. К месту разлива нефти отправились 41 человек, 11 единиц техники, из них 4 человека и 2 единицы техники от МЧС России

Установлено, что инцидент на месторождении произошёл при проведении плановых работы по очистке нефтепровода. Авария ликвидирована, установлено, что ущерб природе за пределами нефтепромысла нанесен не был.


Теги
творчество МВД туризм религия Дмитрий Медведев природа Россия Госсовет УР телевидение дети ГИБДД Интернет ветеран семья МЧС дороги Глазов банк правительство звезда США армия выборы технологии хоккей занятость промышленность безопасность Удмуртия полиция Воткинск зоопарк алкоголь Ува ремонт музыка траур Новый год/Рождество спортсмен розыск животные депутат наркотики Ижавто ЖКХ долг Москва Голливуд преступление самолет пенсия бизнес выставка оружие терроризм прокуратура свадьба пристав футбол погода пожар медицина торговля рейтинг школа Можга транспорт Владимир Путин Александр Волков суд инвалид мода кино фестиваль видео Ижевск Украина конкурс ИжГТУ убийство лес ГЖД Сарапул строительство молодежь финансы праздник СМИ бюджет Малая Пурга Балезино Завьялово здоровье штраф СКП физкультура образование Игра ДТП вода
Все теги
Яндекс.Погода