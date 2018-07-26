Разлив нефти ликвидирован в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:48





Внутрипромысловый нефтепровод порвался на Чутырском месторождении в Игринском районе Удмуртии.

МЧС получило сообщение о происшествии в 11:55. К месту разлива нефти отправились 41 человек, 11 единиц техники, из них 4 человека и 2 единицы техники от МЧС России

Установлено, что инцидент на месторождении произошёл при проведении плановых работы по очистке нефтепровода. Авария ликвидирована, установлено, что ущерб природе за пределами нефтепромысла нанесен не был.