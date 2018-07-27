Не больше двух лет тюрьмы дадут жительнице Ижевска за смерть новорожденного в унитазе

Опубликована: 26 Июля 2018 г. 10:07

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 19-летней жительницы Ижевска в смерти новорожденного.

5 мая 2018 года молодая женщина родила ребёнка в квартире дома по ул. Автозаводской. Родила в унитаз, где и оставила умирать - ребенок захлебнулся.

Обвиняемая утверждает, что не знала о беременности, на учёте не состояла, после родов находилась в шоковом состоянии. По самому гуманному в мире российскому законодательству до 2 лет лишения свободы, не больше.


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