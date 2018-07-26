В Сарапуле 40 тысяч штрафа грозит за оскорбление судебного пристава Вконтакте

Опубликована: Сегодня 13:05





В Управлении ФССП России по Удмуртской Республике полагают, что писавший пост находился на территории Сарапула. Его ищут.За оскорбление представителя власти злоумышленнику грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы