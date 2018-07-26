В Сарапуле 40 тысяч штрафа грозит за оскорбление судебного пристава Вконтакте

Опубликована: Сегодня 13:05

В Сарапуле возбудили уголовное дело за оскорбление судебного пристава в социальной сети Вконтакте- сарапульчанин нецензурно выразился о работе пристава.

В Управлении ФССП России по Удмуртской Республике полагают, что писавший пост находился на территории Сарапула. Его ищут. 

За оскорбление представителя власти злоумышленнику грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы



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