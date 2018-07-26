В 46 школе объявили дополнительный набор школьников

Опубликована: Сегодня 14:18





В школе № 46 в пер. Прасовском Ижевска объявили о дополнительном наборе учащихся и учителей. Теперь появилась возможность расширить количество школьников в параллелях со 2-го по 11-й классы.

Сейчас в школе есть 790 заявлений при наполняемости 825 мест. При этом будут открыты дополнительные классы.

Это решение не касается первоклассников. В школу уже приняли 109 заявлений и сформировали пять классов. Хотя детям из ближайшего микрорайона обещают не отказывать в любом случае.

Школа оборудована лифтом и пандусами для детей-колясочников, которых пока нет, но для них все подготовлено

ИА "Удмуртия" сообщает, что школу площадью более 8,5 тыс. кв. м достроили в этом году в рамках федеральной программы «Школа 2025». Учреждение полностью укомплектовано учебным и спортивным инвентарем. Комбинированный актовый зал состоит из двух частей: непосредственно сцены со стульями и зоной для танцевально-хореографических занятий. В классах стоят парты-трансформеры и интерактивные комплекты.