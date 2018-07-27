В Удмуртии идет операция "МАК": изъяли два килограмма натурпродукта

Опубликована: 26 Июля 2018 г. 16:47

Фото: asfera.info
В Удмуртии изъяли более 2 кг наркотиков растительного происхождения.

МВД России по Удмуртской Республике завершило первый этап операции «Мак». Из 2 кг изъятых наркотиков, 1,5 кг – это маковая солома, 630 г – марихуана и 140 г - гашиш. Кроме того, проверяющие обнаружили три незаконно засеянных маком и коноплей участка. Их общая площадь составила около 1,2 га.

Правоохранители задержали 22 злоумышленников, к административной ответственности привлекли 78 нарушителей закона.


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