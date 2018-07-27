Хоккейный клуб Ижсталь не стали банкротить

Опубликована: Сегодня 09:40



Фото: Яна Рафикова Фото: Яна Рафикова

Задолженность перед налоговым органом правительством республики была полностью погашена.

Арбитражный суд Удмуртии прекратил процедуру банкротства хоккейного клуба «Ижсталь», сообщается на официальном сайте Минспорта Удмуртской Республики.Процедуру начали в связи с задолженностью по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды в размере около 20 млн рублей.13 июля задолженность перед налоговым органом правительством республики была полностью погашена. В суде были представлены документы об отсутствии долга.