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Хоккейный клуб Ижсталь не стали банкротить
Опубликована: Сегодня 09:40
Задолженность перед налоговым органом правительством республики была полностью погашена.Арбитражный суд Удмуртии прекратил процедуру банкротства хоккейного клуба «Ижсталь», сообщается на официальном сайте Минспорта Удмуртской Республики.
Процедуру начали в связи с задолженностью по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды в размере около 20 млн рублей.
13 июля задолженность перед налоговым органом правительством республики была полностью погашена. В суде были представлены документы об отсутствии долга.