Отправить Александра Бречалова в отставку потребовали митингующие против пенсионной реформы в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:12

26 июля в Ижевске прошел митинг против повышения пенсионного возраста, а также цен на бензин и НДС. По разным оценкам, в нем приняли участие от тысячи до трех тысяч.

На митинге прозвучало требование об отставке главы Удмуртии, так как, по сообщению Удм-Инфо, повышение пенсионного возраста одобрил и Александр Бречалов. 

В ходе митинга люди оставили более тысячи подписей против нововведений, у организаторов даже закончились бланки.

Митинги против повышения пенсионного возраста, цен на бензин и НДС пройдут 28 июля в Глазове и Сарапуле. Глазовчане выйдут протестовать на площадь у ДК «Россия» в 11:00. В Сарапуле митинг намечен на 13:30 в парке им. Ленина.




Теги
безопасность промышленность туризм молодежь Игра телевидение зоопарк преступление Александр Волков США Дмитрий Медведев медицина животные рейтинг долг бизнес Малая Пурга хоккей инвалид Новый год/Рождество пожар ветеран дороги транспорт алкоголь бюджет наркотики Россия вода Ижавто свадьба ДТП Завьялово технологии финансы Москва пристав ГИБДД выборы спортсмен ГЖД здоровье семья СМИ Украина Владимир Путин творчество армия религия строительство Сарапул Балезино штраф СКП фестиваль полиция торговля Интернет мода звезда МВД конкурс лес праздник Воткинск физкультура видео образование ремонт музыка занятость Можга траур школа Глазов Удмуртия ЖКХ Ува пенсия правительство убийство оружие ИжГТУ Ижевск МЧС природа терроризм Госсовет УР суд кино банк розыск прокуратура Голливуд погода футбол самолет выставка депутат дети
Все теги
Яндекс.Погода