Отправить Александра Бречалова в отставку потребовали митингующие против пенсионной реформы в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:12





26 июля в Ижевске прошел митинг против повышения пенсионного возраста, а также цен на бензин и НДС. По разным оценкам, в нем приняли участие от тысячи до трех тысяч.

На митинге прозвучало требование об отставке главы Удмуртии, так как, по сообщению Удм-Инфо, повышение пенсионного возраста одобрил и Александр Бречалов.

В ходе митинга люди оставили более тысячи подписей против нововведений, у организаторов даже закончились бланки.

Митинги против повышения пенсионного возраста, цен на бензин и НДС пройдут 28 июля в Глазове и Сарапуле. Глазовчане выйдут протестовать на площадь у ДК «Россия» в 11:00. В Сарапуле митинг намечен на 13:30 в парке им. Ленина.