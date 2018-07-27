"Кровавая луна" зависнет над Землей на четыре часа

Опубликована: Сегодня 14:33





Самое длительное в XXI веке полное затмение Луны можно будет увидеть сегодня, в пятницу, 27 июля.

Наиболее удобные точки для наблюдения находятся на Северном Кавказе, Южном Урале и Прикаспийской низменности. Наблюдать уникальное природное явление при ясной погоде можно невооруженным глазом.

По расчетам астрономов, начнется затмение примерно в 21.30 по московскому времени и продлится почти четыре часа. Спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет, поэтому затмение уже называют «кровавой луной», сообщает «Россия 24»