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Фонари Ижевска уйдут в концессию Ростелекому
Опубликована: Сегодня 15:30 «Ростелеком» собрался получить в концессию уличные фонари Ижевска за 851 млн рублей.
Компания предлагает не растягивать замену оборудования на светодиодное на 5-6 лет, но после этого получать деньги в течении 15 лет. В итоге город сможет переложить ответственность по ремонту оборудования на концессионера. Износ оборудования на данный момент составляет более 40 процентов.
Как рассказал директор МКП Ижевск «Горсвет» Сергей Кныжов, сейчас в столице Удмуртии насчитывается 30295 светильников и 924 км линий электропередачи, 593 км из которых воздушные. Кныжов отметил, что в ближайшие 15 лет также понадобится заменить около 2,5 тыс. опор. Всего в управлении «Горсвета» их более 12,5 тыс.
Власти собрались доработать проект концессии, сообщил СУСАНИН.