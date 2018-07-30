Страшный удар Собянина по конкурентам: в Москве снесут съемочную площадку Дома-2

Опубликована: 27 Июля 2018 г. 16:49

Власти Москвы могут снести съемочную площадку популярного отечественного реалити-шоу "Дом-2". Площадка располагается в Новой Москве на участке, где планируется строительств дороги из Саларьево в Марьино, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

Съемочная площадка "Дома-2" под названием "Поляна" находится около поселка Летова Роща. Ранее сообщалось, что компания "ЕТК-Инвест" купила 2,9 гектара земли в Новой Москве для съемок телешоу. Компания получила уведомление об изъятии земли.

"Дом-2" - популярное отечественное реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 2004 года. За время действия программы вышло более 5 тыс. выпусков, пишет ТАСС.





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