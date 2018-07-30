Глазовские партизаны: дети камнями пытались пустить поезд под откос

Опубликована: 27 Июля 2018 г. 17:58





Транспортная полиция сообщила, что мальчики раскладывали на рельсах камни на перегоне Кожиль – Глазов.

Машинист поезда сообщил об этом и оказалось, что мальчики 11, 12 и 15 лет приехали на дачи вместе с родственниками. Гуляя вдоль рельсов, школьники придумали, как «развлечься», не подумав, что поезд может сойти с путей.

Вместе с родителями детей пригласили на профилактическую беседу в полицию. Все трое из благополучных семей, хорошо учатся в школе, никто не состоит на учете. Теперь родителям придется ответить за «неисполнение обязанностей» по закону.



