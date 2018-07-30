Ижевские архитекторы восстановят церковь в

Опубликована: 29 Июля 2018 г. 19:15

Ижевские архитекторы-реставраторы начали работы по восстановлению старинной церкви в селе Большой Селег.

На сайте Союза архитекторов Удмуртской Республики сообщается, что деревянную церковь возвели в селе в 1875 году, а каменную церковь построили в 1881 - 1895 годах на средства прихожан, освятили её 25 января 1896 года в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь закрыли на основании Указа Президиума Верховного Совета УАССР от 10 мая 1940 года, а здание передали школе.

Как отметила почётный архитектор Удмуртской Республики Нина Степанюк, уже несколько лет сообщество ижевских архитекторов с друзьями-профессионалами и просто неравнодушными людьми помогают в содержании и ремонте старинных зданий и сооружений, сообщает СУСАНИН.

«Этим летом была осуществлена ознакомительно-консультационная добровольная поездка по Красногорскому району. В ходе её жители старинного села Большой Селег рассказали о своём желании восстановить расположенную в центре села церковь Покрова Пресвятой Богородицы», - сообщила Нина Степанюк.


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