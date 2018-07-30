|
Ижевские архитекторы восстановят церковь в
Опубликована: 29 Июля 2018 г. 19:15 Ижевские архитекторы-реставраторы начали работы по восстановлению старинной церкви в селе Большой Селег.
На сайте Союза архитекторов Удмуртской Республики сообщается, что деревянную церковь возвели в селе в 1875 году, а каменную церковь построили в 1881 - 1895 годах на средства прихожан, освятили её 25 января 1896 года в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь закрыли на основании Указа Президиума Верховного Совета УАССР от 10 мая 1940 года, а здание передали школе.
Как отметила почётный архитектор Удмуртской Республики Нина Степанюк, уже несколько лет сообщество ижевских архитекторов с друзьями-профессионалами и просто неравнодушными людьми помогают в содержании и ремонте старинных зданий и сооружений, сообщает СУСАНИН.
«Этим летом была осуществлена ознакомительно-консультационная добровольная поездка по Красногорскому району. В ходе её жители старинного села Большой Селег рассказали о своём желании восстановить расположенную в центре села церковь Покрова Пресвятой Богородицы», - сообщила Нина Степанюк.