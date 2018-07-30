Три артиста ансамбля "Танок" выжили в аварии и проходят лечение

Опубликована: Сегодня 10:28

Три артиста ансамбля "Танок", пострадавшие в аварии с участием автобуса Ижевск- Москва, остаются в пункте временного размещения, 11 человек уже его покинули, сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.

На трассе А-107 водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет. В салоне находились 28 человек, в том числе четверо детей. 14 человек были размещены в пункте временного размещения в деревне Кутузово подмосковного Домодедово. Накануне 11 пострадавших на поезде отправились в Удмуртию.

Из Удмуртии 29 июля в пункт временного размещения отправлены два микроавтобуса за вещами артистов и пассажиров.


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