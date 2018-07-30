Три артиста ансамбля "Танок" выжили в аварии и проходят лечение

Опубликована: Сегодня 10:28





На трассе А-107 водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет. В салоне находились 28 человек, в том числе четверо детей. 14 человек были размещены в пункте временного размещения в деревне Кутузово подмосковного Домодедово. Накануне 11 пострадавших на поезде отправились в Удмуртию.Из Удмуртии 29 июля в пункт временного размещения отправлены два микроавтобуса за вещами артистов и пассажиров.