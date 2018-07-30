Продолжение программы льготного рефинансирования автокредитов поможет ижевскому автозаводу

Опубликована: Сегодня 09:45

Правительство РФ приняло решение продлить программу льготного автокредитования до 2020 года.

Общий объем финансирования программы, запущенной в 2015 году составил 15 миллиардов рублей, сообщает ГТРК "Удмуртия".

Скидка на уплату первоначального взноса по кредиту в 10 процентов от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета.

Власти рассчитывают, что  продление программы будет способствовать реализации более 45 тысячи автомобилей в 2018 году. 


Теги
выставка Завьялово алкоголь МВД хоккей ИжГТУ долг Голливуд самолет ДТП мода полиция образование футбол депутат вода армия штраф финансы погода Александр Волков звезда Можга промышленность конкурс выборы Игра ГИБДД спортсмен фестиваль преступление молодежь ветеран пристав Малая Пурга убийство кино пенсия праздник дороги бюджет семья наркотики Москва прокуратура СМИ розыск терроризм банк инвалид оружие ГЖД медицина Балезино Воткинск дети свадьба музыка транспорт Интернет религия торговля бизнес ремонт Удмуртия творчество безопасность технологии животные Россия туризм физкультура телевидение Владимир Путин Глазов Ижавто строительство ЖКХ лес МЧС Украина видео Дмитрий Медведев СКП занятость Новый год/Рождество Ува США Ижевск рейтинг зоопарк природа Госсовет УР здоровье суд пожар траур школа Сарапул правительство
Все теги
Яндекс.Погода