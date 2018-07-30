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Продолжение программы льготного рефинансирования автокредитов поможет ижевскому автозаводу
Опубликована: Сегодня 09:45 Правительство РФ приняло решение продлить программу льготного автокредитования до 2020 года.
Общий объем финансирования программы, запущенной в 2015 году составил 15 миллиардов рублей, сообщает ГТРК "Удмуртия".
Скидка на уплату первоначального взноса по кредиту в 10 процентов от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета.
Власти рассчитывают, что продление программы будет способствовать реализации более 45 тысячи автомобилей в 2018 году.