12 лет дали педофилу в суде Ижевска

Опубликована: 30 Июля 2018 г. 12:06

Суд в Ижевске вынес приговор в отношении 31-летнего педофила - 12 лет колонии строгого режима.

Как установлено следствием, осуждённый нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. Проживал с сожительницей и двумя детьми — 9-летней дочерью женщины и общим 2-летним сыном в одной из деревень Сюмсинского района.

В июле прошлого года семья приехала в Ижевск, чтобы купить школьные принадлежности для девочки. Ночью и вечером, когда все спали, мужчина неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая рассказала о случившемся тёте, та обратилась в правоохранительные органы.



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