ЕС вводит санкции против компаний строивших мост через Керченский пролив

Опубликована: Сегодня 11:24

фото: todaykhv.ru

Совет Евросоюза внес в санкционный список шесть российских компаний, причастных к строительству Керченского моста "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп".

В новом санкционном в документе написано: "В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".  

Меры предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44-х. Кроме того, РИА сообщает, что ЕС запретил въезд на свою территорию 155 лицам, активы их также заморозили.



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