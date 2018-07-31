Стоимость проезда на автобусах АО "Удмуртавтотранс" в Можге вырастет до 23 рублей

Опубликована: Сегодня 09:35





Эксперты считают, что в условиях роста налогового бремени повышение тарифов неизбежно, также прогнозируется повышение цен на проезд и в Ижевске.

30 июля АО «Удмуртавтотранс», перевозящее людей на 10 маршрутах Можги, предложил два варианта: повысить стоимость проезда за наличный расчет до 23 руб., по транспортным — до 21 руб. Врио главы администрации Можги Мансур Насрутдинов считает, что оба решения являются «оптимальными» по сравнению с инициативой АО «Удмуртавтотранс» по увеличению стоимости проезда до 27 руб.

Напомним, «Удмуртавтотранс» 20 июля вышел с инициативой поднять стоимость проезда за наличный расчет до 27 руб., по электронной карте — до 25 руб. Повышение тарифа аргументировалось ростом производственных расходов и усиливающимся налоговым бременем. Аргументировали падением прибыли ниже рентабельности и износом автобусов в Можге достигшем 70%. при формировании нового тарифа заложил в стоимость билета налоговые обязательств.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев поставил под сомнение целесообразность экономического обоснования со стороны АО «Удмуртавтотранс». По словам господина Горбачева, экономически обоснованный тариф заявлен на уровне 23 руб., но стоимость планируется поднять до 27 руб.

Регионального представителя Общероссийского объединения пассажиров при Министерстве транспорта РФ Наиль Зиятдинов, полагает сложно вытягивать социальную базу, когда на предпринимателе висит налоговое бремя. По его словам и в Ижевске грядет повышение стоимости проезда.