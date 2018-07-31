Редкое разнообразие проявили 11 "друзей" в Можге при организации банды

Опубликована: Сегодня 13:16

Банда занималась кражами, грабежами, вымогательствами и организацией проституции.
В суд направлено уголовное дело по обвинению 11 участников организованной преступной группы, которые совершили на территории Ижевска и районов Удмуртии 47 тяжких преступлений.

Следствие установило, что в марте 2016 года ранее судимый "авторитет" из Можги, сколотил банду ранее судимых человек.

Банда диверсифицировала свою деятельность. Одна бригада крала электро- и бензоинструментов из частных домов. Другие совершали грабежи, разбои и вымогательства на территории Можги, пользуясь бейсбольными битами и оружием. Некоторых потерпевших вывозили в лес. А организацией проституции руководила сожительница "атамана".

Группировку удалось задержать в марте 2017 года. Была установлена их причастность к совершению 25 краж инструментов, 9 вымогательств, грабежей, разбойных нападений, 12 фактов вовлечения и организации занятия проституцией. Ущерб от краж и грабежей составил свыше 1,3 млн рублей и 1 млн рублей бандиты выручили за организацию проституции.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы. Одного из участников сообщества, который содействовал расследованию дела, уже осудили на 3,5 года.


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