Редкое разнообразие проявили 11 "друзей" в Можге при организации банды

Опубликована: Сегодня 13:16





Банда занималась кражами, грабежами, вымогательствами и организацией проституции.

В суд направлено уголовное дело по обвинению 11 участников организованной преступной группы, которые совершили на территории Ижевска и районов Удмуртии 47 тяжких преступлений.



Следствие установило, что в марте 2016 года ранее судимый "авторитет" из Можги, сколотил банду ранее судимых человек.



Банда диверсифицировала свою деятельность. Одна бригада крала электро- и бензоинструментов из частных домов. Другие совершали грабежи, разбои и вымогательства на территории Можги, пользуясь бейсбольными битами и оружием. Некоторых потерпевших вывозили в лес. А организацией проституции руководила сожительница "атамана".



Группировку удалось задержать в марте 2017 года. Была установлена их причастность к совершению 25 краж инструментов, 9 вымогательств, грабежей, разбойных нападений, 12 фактов вовлечения и организации занятия проституцией. Ущерб от краж и грабежей составил свыше 1,3 млн рублей и 1 млн рублей бандиты выручили за организацию проституции.



Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы. Одного из участников сообщества, который содействовал расследованию дела, уже осудили на 3,5 года.

