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В Глазове мужчина угрожал взорвать жилой дом, если не поговорит с Бречаловым
Опубликована: 31 Июля 2018 г. 14:45 Мужчина угрожал взорвать в Глазове по адресу: 70 лет Октября, 13б.
Он выкрикивал свои требования о встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщили пользователи группы ИГГС Вконтакте. Особенно люди переживали за собаку, которая осталась без хозяина, устроившего это идиотскую выходку.
В итоге слаженных действий росгвардейцев, полицейских и пожарных его удалось задержать и предотвратить угрозу взрыва.
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