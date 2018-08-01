В Глазове мужчина угрожал взорвать жилой дом, если не поговорит с Бречаловым

Опубликована: 31 Июля 2018 г. 14:45



Фото: сообщество ИГГС Вконтакте Фото: сообщество ИГГС Вконтакте

Он выкрикивал свои требования о встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщили пользователи группы ИГГС Вконтакте. Особенно люди переживали за собаку, которая осталась без хозяина, устроившего это идиотскую выходку.В итоге слаженных действий росгвардейцев, полицейских и пожарных его удалось задержать и предотвратить угрозу взрыва.