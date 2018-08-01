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Дно лимонада: "Пьяные" шашки освоили дети в Летнем саду Ижевска
Опубликована: Сегодня 09:18 В Летнем саду прошел праздник лимонада. Дети сыграли в пьяные шашки. Совсем как взрослые и опытные "шахматисты".
Вместе с тем организаторы решили все же поберечь здоровье юных спортсменов и заменили алкоголь в рюмках газировкой. И не мудрено: впереди еще масса соревнований подобного рода и посадить печень они смогут после совершеннолетия, пользуясь полученным на тренировках опытом. Учебно-тренировочным снарядом выступили газированные напитки красного и желтого цветов, но ритуал остался тем же: срубил -замахнул - отдышался - приступил к продумыванию следующего хода с задачей срубить, как можно больше шашек соперника.
Турнир по традиционному для России виду алко-спорта на дне лимонада, если верить фотографиям, размещенным в группе Летнего сада Вконтакте, привлек снимание младших школьников.