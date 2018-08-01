Дно лимонада: "Пьяные" шашки освоили дети в Летнем саду Ижевска

Опубликована: Сегодня 09:18

Фото: VK.
В Летнем саду прошел праздник лимонада. Дети сыграли в пьяные шашки. Совсем как взрослые и опытные "шахматисты". 

Вместе с тем организаторы решили все же поберечь здоровье юных спортсменов и заменили алкоголь в рюмках газировкой. И не мудрено: впереди еще масса соревнований подобного рода и посадить печень они смогут после совершеннолетия, пользуясь полученным на тренировках опытом. Учебно-тренировочным снарядом выступили газированные напитки красного и желтого цветов, но ритуал остался тем же: срубил -замахнул - отдышался - приступил к продумыванию следующего хода с задачей срубить, как можно больше шашек соперника.

Турнир по традиционному для России виду алко-спорта на дне лимонада, если верить фотографиям, размещенным в группе Летнего сада Вконтакте, привлек снимание младших школьников.


Теги
ветеран школа инвалид Игра зоопарк хоккей природа убийство наркотики прокуратура Владимир Путин ДТП молодежь штраф ГЖД животные образование суд промышленность преступление Александр Волков семья музыка конкурс праздник пенсия вода траур СМИ бюджет безопасность Можга кино Госсовет УР религия Новый год/Рождество технологии алкоголь Удмуртия Балезино армия дети медицина транспорт пристав физкультура видео ГИБДД Малая Пурга депутат лес занятость самолет Голливуд терроризм рейтинг творчество Сарапул бизнес звезда МЧС Интернет погода Украина туризм Дмитрий Медведев ЖКХ Ижевск полиция правительство торговля фестиваль Москва США Глазов ремонт телевидение мода МВД финансы банк футбол Ижавто Россия долг выборы Воткинск Завьялово здоровье спортсмен СКП ИжГТУ пожар оружие свадьба дороги Ува розыск строительство выставка
Все теги
Яндекс.Погода