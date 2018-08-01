Пациент психушки в Удмуртии убил другого из-за алкоголя

Опубликована: Сегодня 11:14

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении 51-летнего пациента психоневрологического диспансера, забившего насмерть своего соседа по палате. 

Накануне случившегося мужчина крепко выпил. Когда спиртное закончилось, он попросил сходить за алкоголем соседа и дал ему деньги. Но сосед ничего не купил, и вернувшись в диспансер, лет спать. Злодей увидел это, скинул потерпевшего с кровати и избил ногами и руками. Мужчина скончался от травм в больнице.

В ходе следствия убийца вину не признал, но она полностью подтверждается доказательствами, в том числе протоколами допросов свидетелей и заключениями экспертиз.


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