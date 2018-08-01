С 1 августа РЖД переводит расписание поездов на местное время

Опубликована: Сегодня 13:01





РЖД с 1 августа переводит расписание поездов с исторически-сложившейся схемы, с московского на местное время, при примеру авиаперевозок. Железнодорожники полагают, что теперь опоздавших пассажиров станет меньше.

Андрей Спиридонов, начальник ижевского филиала Горьковского железнодорожного агентства, сообщил «Моей Удмуртии»: «Были моменты, когда люди либо заранее приезжали на вокзал, были случаи, когда отставали от поезда, поэтому в данном случае мы очень надеемся, что таких проблем у нас в принципе не будет, потому что местное время».